Jerry Heil представила песню-манифест и откровенно заговорила о неуверенности в себе

Украинская певица Jerry Heil представила новую песню-манифест и заговорила о неуверенности в себе.

Артистка презентовала композицию "Привіт. Hello", которую ее поклонники ждали четыре месяца. Новая песня исполнительницы - это призыв всегда оставаться собой, жить здесь и сейчас и напоминание: важно не бояться и верить в себя.

Jerry Heil не скрывает, что по собственному опыту знаеь, как это чувствовать себя неуверенной. Певице понадобилось 10 лет, чтобы поверить в себя и собственные силы. Поэтому, сейчас она делится опытом и выводами, которые сделала после пройденного пути.

"Я хочу, чтобы эта песня заставила каждую неуверенную в себе девочку поверить в свою силу. Потому что я знаю, как это - чувствовать себя недостаточно какой-то. Пусть это будет аффирмация, манифестация - как хотите, так и называйте. Но эта песня - результат личного опыта и выводов, которые я сделала. Мне понадобилось около 10 лет, чтобы поверить в себя, и я хочу, чтобы у вас это заняло меньше времени", - признается Jerry Heil.

Отметим, новую композицию артистка представила незадолго до ее концерта во "Дворце спорта". Большое концертное шоу артистки, которое получило название "Джерело", состоится в Киеве 4 апреля. Режиссером и креативным продюсером масштабного концерта станет один из самых известных украинских режиссеров - Алан Бадоев.

Специально к этому концерту знаменитость переосмысливает свои песни: зрителей ждут новые аранжировки и звучание. На сцене вместе с певицей выступят президентский оркестр, балет FREEDOM, а также приглашенные артисты, часть из которых впервые исполнят совместные с Jerry Heil треки вживую. Среди объявленных гостей - YARMAK, MONATIK, alyona alyona и Евгений Хмара.

