Побитый танцор из балета Дорофеевой вышел из комы

Об этом сообщила мама парня.

Танцор из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, которого в начале августа жестоко побил экс-сотрудник УГО, вышел из комы.

Радостную новость сообщила мама парня Ирина Гончаренко. Она написала в Facebook: "Проснулся Женя. Двигаемся дальше". Также информацию обнародовала сама Дорофеева.

Евгений Гончаренко из балета Нади Дорофеевой / facebook.com/irina.goncharenko.3557

"Друзья! Только что говорила с мамой Жени! Женя сегодня проснулся!" — сообщила артистка.

Евгений Гончаренко из балета Нади Дорофеевой / instagram.com/nadyadorofeeva

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Отметим, что в Киеве в начале августа жестоко побили танцора Нади Дорофеевой. Его ввели в медикаментозный сон. В соцсетях Надя сообщила, что парень вместе с друзьями вышел из гей-клуба. Когда неожиданно неизвестный сначала толкнул, а после ударил танцовщика об забор.

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Вскоре нападающего удалось задержать — им оказался 28-летний работник Управления государственной охраны Украины. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть задача умышленного тяжкого телесного повреждения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Между тем известно, что у побитого танцора Дорофеевой неподвижная левая часть тела. Также отчим парня раньше рассказывал, что у нападающего была банда, которая била людей. Сбор средств на лечение парня, который объявили недавно, продолжается до сих пор.

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