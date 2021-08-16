Побитый танцор из балета Дорофеевой вышел из комы

Об этом сообщила мама парня.
Танцор из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, которого в начале августа жестоко побил экс-сотрудник УГО, вышел из комы.
Радостную новость сообщила мама парня Ирина Гончаренко. Она написала в Facebook: "Проснулся Женя. Двигаемся дальше". Также информацию обнародовала сама Дорофеева.
"Друзья! Только что говорила с мамой Жени! Женя сегодня проснулся!" — сообщила артистка.
Отметим, что в Киеве в начале августа жестоко побили танцора Нади Дорофеевой. Его ввели в медикаментозный сон. В соцсетях Надя сообщила, что парень вместе с друзьями вышел из гей-клуба. Когда неожиданно неизвестный сначала толкнул, а после ударил танцовщика об забор.
Вскоре нападающего удалось задержать — им оказался 28-летний работник Управления государственной охраны Украины. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть задача умышленного тяжкого телесного повреждения.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Между тем известно, что у побитого танцора Дорофеевой неподвижная левая часть тела. Также отчим парня раньше рассказывал, что у нападающего была банда, которая била людей. Сбор средств на лечение парня, который объявили недавно, продолжается до сих пор.