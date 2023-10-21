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Потап честно ответил, при каких условиях пойдет на фронт защищать Украину

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Потап честно ответил, при каких условиях пойдет на фронт защищать Украину

Потап ответил фанам / Фото: instagram.com/realpotap

Артист пообщался с поклонниками в Instagram.

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, известный как Потап, в последнее время очень активно поддерживает диалог с поклонниками.

Теперь звезда стал отвечать подписчикам своего фотоблога просто прямо в комментариях под его постами. Так вот, одна из поклонниц предложила создать петицию, чтобы Потапа не забрали на фронт, потому что "он нам нужен в тылу".

Сам Потап этот комментарий не обошел вниманием и отметил, что если его призовут – он пойдет защищать Украину: "Никаких петиций! Призывают – иду, я украинец, мужчина, это обязанность! А пока я делаю то, что умею лучше всего", – ответил продюсер.

Потап ответил фанам / © instagram.com/realpotap
Потап ответил фанам / Фото: instagram.com/realpotap

Под комментарием другого пользователя, который поинтересовался у Потапа призывной ли он, звезда ответил, что да.

Потап ответил фанам / © instagram.com/realpotap
Потап ответил фанам / Фото: instagram.com/realpotap

Напомним, не так давно Потап удивил поклонников ироническим треком в TikTok, в котором ответил на все упреки хейтеров. За ним было еще несколько видео, в одном из которых Потап предстал в ванной под душем и там спел. Вскоре артист извинился перед поклонниками, признавшись, что перегнул палку, а теми роликами хотел привлечь к себе внимание.

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Дата публикации
Просмотры
1540
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