Тина Кароль раскрыла два правила, которые помогают ей худеть: "20 лет на диете"

Тина Кароль

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Украинская певица Тина Кароль, которая недавно сделала заявление об использовании ботокса, поделилась секретом своей стройности.

По словам артистки, на протяжении всей своей музыкальной карьеры она усердно следит за собой. В частности, работает с весом и видом тела. Кароль признается, что всегда была склонна к лишнему весу, но побороть его помогло два основных правила.

Так, после метода проб и ошибок исполнительница пришла к выводу, что держать тело в тонусе ей помогает аштанга-йога и обычная скакалка. Так что в ежедневной рутине звезды обязательно находится время для асан на фитнес-коврике и прыжков. К тому же Тина не скрывает, что в течение 20-летней карьеры следит за сбалансированным рационом.

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Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

"На никакие аппаратные процедуры лица или тела я не хожу. Тело — это дисциплина. Я демонстрирую, что я занимаюсь йогой-аштангой. Я на диете 20 лет — вот сколько на сцене. Я всегда была полненькой и мне важно было похудеть. Я все перепробовала — разные нагрузки, тренировки и все же "высушила" мое тело только йога-аштанга и скакалка. Это принцип. Ибо если человек выходит на сцену не разогрет, то он не может прокачать других", — поделилась звезда в выпуске "Beauty PRO".

Напомним, недавно Тина Кароль в годовщину смерти своего мужа сделала откровенное признание об изменениях в личной жизни.