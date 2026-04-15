Злата Огневич шокировала суммой, которую потратила на участие в "Евровидении" и как отрабатывала средства

Злата Огневич на "Евровидении-2013" / © Associated Press

Украинская певица Злата Огневич шокировала суммой, которую потратила на участие в "Евровидении".

Артистка в 2013 году представляла Украину на международном песенном конкурсе. Певица тогда исполнила песню Gravity, которая принесла ей третье место. На участие в конкурсе артистке пришлось потратить кругленькую сумму. На YouTube-канале "Топові зірки" знаменитость признается, что хоть и не знает полной суммы, однако это точно более 400 тысяч долларов.

"Когда я представляла Украину на "Евровидении", был другой шоу-бизнес, другие роли между продюсером и артистом. Для меня только начинался мой путь в украинском шоу-бизнесе. То, что современные артисты сейчас знают о монетизации, о диджитале, обо всем, что касается артиста, мы тогда практически ничего из этого не знали. Даже на сегодня я точно не знаю, какая точно сумма была потрачена. Но точно более 400 тысяч долларов - это 100 процентов", - говорит артистка.

Злата Огневич также поделилась, что кредитов она не брала. Однако отрабатывать потраченные средства на "Евровидение" ей все же пришлось. Певица потом участвовала в проектах и выступала бесплатно, чтобы выполнить финансовые обязательства. Сейчас с поиском средств на "Евровидение", по словам исполнительницы, значительно проще, ведь легче найти спонсоров.

"Не так, чтобы кредиты, но было очень много отработок, не один год в проектах, концертах каких-то, работах, куда мы ехали и бесплатно работали, потому что надо было закрыть определенные финансовые вопросы. Сейчас несколько другие реалии. Бренды с удовольствием идут к артисту, который представляет Украину, потому что об этой теме говорят абсолютно все, это очень заметная тема. Бренды могут дать средства на то, чтобы артист мог покрыть свое участие в "Евровидении". Сейчас гораздо более лайтовые времена и легче в плане нахождения средств", - говорит артистка.

Напомним, в этом году Украину на "Евровидении" представляет певица LELÉKA с песней Ridnym. Букмекеры уже оценили шансы артистки попасть в финал песенного конкурса.