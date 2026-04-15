ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
89
Время на прочтение
1 мин

Трамп написал письмо Си с деликатной просьбой по Ирану: к чему призвал Китай

Трамп сообщил, что отправил Си Цзиньпину письмо, в котором попросил не поставлять оружие Ирану.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Трамп, Си / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что обратился с официальным письмом к главе КНР Си Цзиньпину с просьбой воздержаться от поставок оружия Ирану. Лидер Китая заверил, что этого не происходит.

Об этом пишет Clash Report.

По словам американского лидера, он получил ответ китайской стороны. В письме Си Цзиньпин заверил, что Китай не производит поставок вооружения Тегерану.

«Я написал письмо Си. Я попросил его не давать Ирану оружие. Он написал мне письмо и говорит, что, по сути, этого не делает», — рассказал Дональд Трамп.

Кроме того, Дональд Трамп охарактеризовал полученное сообщение как "прекрасное письмо", подчеркнув положительный тон ответа китайского лидера.

Также президент США отметил энергетические интересы Китая.

«Си – это человек, которому нужна нефть. Нам (США – ред.) нет», - добавил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что новый раунд переговоров с Ираном может состояться в ближайшие дни. В частности, одной из возможных локаций рассматривают Исламабад. Сам глава Штатов не планирует участвовать в следующей встрече. В США также отмечают, что диалог с Тегераном продолжается, несмотря на предварительное обострение ситуации.

Дата публикации
Количество просмотров
89
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie