Звезда "Холостяка" Терен шокировал видом ног после ношения протезов: "Натертые культи, открытые раны"

Ветеран войны и бывший участник шоу "Холостяк-13" Александр "Терен" Будько шокировал видом ног после ношения протезов.

Знаменитость получил тяжелое ранение на войне. В результате этого Александр потерял нижние конечности и начал пользоваться протезами. Терен ведет довольно активный образ жизни, но это, к сожалению, влияет на его состояние. Ношение протезов сказывается. В частности, они натирают, появляются раны, которые не заживают. Александр пытается найти время на восстановление, однако не мог поставить жизнь на паузу.

"Последнее время мои ноги уже не "стягивают": постоянно в протезах, зал, съемки, танцы, бокс - и если раньше держала одна, то сейчас сыпятся обе. Натертые культи, открытые раны, которые не заживают, потому что я каждый день снова встаю в протезы и иду дальше. Дома иногда сажусь в кресло, но это максимум - потому что с ним ты далеко не уедешь, и жизнь на паузу не поставишь", - говорит ветеран войны.

Однако Александр Будько решил, что все же нужно дать себе немного времени без протезов, чтобы восстановиться. Поэтому, он все же решил взять паузу. Ветеран войны уделит это время своему физическому здоровью.

"Я не из тех, кто жалуется, но и ломать себя до конца смысла не вижу. Поэтому выбираю себя и еду восстанавливаться, без шума и без протезов. Иногда надо просто остановиться, чтобы потом иметь, чем идти дальше", - говорит ветеран войны.

Напомним, недавно Александр Терен признался, что разошелся с избранницей после трех месяцев отношений. Ветеран войны уже назвал причиной их разрыва.