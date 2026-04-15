Злата Огнєвіч шокувала сумою, яку витратила на участь в "Євробаченні" і як відпрацьовувала кошти

Злата Огнєвіч на "Євробаченні-2013" / © Associated Press

Українська співачка Злата Огнєвіч шокувала сумою, яку витратила на участь у "Євробаченні".

Артистка 2013 року представляла Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Співачка тоді виконала пісню Gravity, яка принесла їй третє місце. На участь у конкурсі артистці довелося витратити кругленьку суму. На YouTube-каналі "Топові зірки" знаменитість зізнається, що хоч і не знає повної суми, проте це точно понад 400 тисяч доларів.

"Коли я представляла Україну на "Євробаченні", був інший шоубізнес, інші ролі між продюсером та артистом. Для мене тільки починався мій шлях в українському шоубізнесі. Те, що сучасні артисти зараз знають про монетизацію, про діджитал, про все, що дотичне до артиста, ми тоді практично нічого з того не знали. Навіть на сьогодні я достеменно не знаю, яка точно сума була витрачена. Але точно понад 400 тисяч доларів – це 100 відсотків", - говорить артистка.

Злата Огнєвіч також поділилась, що кредитів вона не брала. Проте відпрацьовувати витрачені кошти на "Євробачення" їй все ж таки довелося. Співачка потім брала участь у проєктах та виступала безкоштовно, аби виконати фінансові зобов'язання. Зараз із пошуком коштів на "Євробачення", за словами виконавиці, значно простіше, адже легше знайти спонсорів.

"Не так, щоб кредити, але було дуже багато відпрацювань, не один рік у проєктах, концертах якихось, роботах, куди ми їхали і безкоштовно працювали, бо треба було закрити певні фінансові питання. Зараз дещо інші реалії. Бренди із задоволенням йдуть до артиста, який представляє Україну, бо про цю тему говорять абсолютно всі, це дуже помітна тема. Бренди можуть дати кошти на те, щоб артист міг покрити свою участь у "Євробаченні". Зараз набагато лайтовіші часи і легші в плані знаходження коштів", - говорить артистка.

Нагадаємо, цьогоріч Україну на "Євробаченні" представляє співачка LELÉKA з піснею Ridnym. Букмекери вже оцінили шанси артистки потрапити до фіналу пісенного конкурсу.