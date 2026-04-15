Відомий співак з гурту "The ВЙО" після зникнення зі сцени розповів про службу й як допомагає війську

Мирослав Кувалдін вже не один рік перебуває у складі Культурного десанту.

Мирослав Кувалдін

Мирослав Кувалдін / © instagram.com/mjkuvaldin

Український музикант, лідер гурту «The ВЙО» Мирослав Кувалдін розповів про свої обов’язки на службі.

Артист ще від 2023 року долучився до Культурного десанту і нині виконує важливу місію — разом із колегами підтримує українських військових просто біля лінії фронту. За його словами, вони працюють у складі мобільної групи, яка виступає у максимально польових умовах, аби допомогти бійцям психологічно розвантажитися.

«У нашому складі зараз п’ятеро учасників: бас або контрабас, труба, гітара, саксофон плюс є одна цивільна дівчина — вона грає на фортепіано і співає деякі пісні. І от ми такою групою заходимо в будь-яке розташування. Нам не потрібно багато часу та місця — ми швиденько розкладаємося і погнали. Виступаємо і по хатах, і по підвалах з бліндажами. От зараз з’явиться зелене листя і у нас почнеться тур по посадках», — ділиться з blik.ua Кувалдін.

Музикант говорить, що такі імпровізовані концерти з репертуаром відповідної тематики мають особливу атмосферу. І додає, що найголовніше — вони справді потрібні військовим і підіймають бойовий дух єднання.

«Нас сприймають як побратимів, тому нормально. Армія — це ж багато людей і тут відчуття братерства є. Знаю, що ми людей приємно дивуємо, бо воно ж по-різному буває. Чув якось відгук однієї дівчини-військової, яка говорила, що для неї концерт відсидіти — то „погляд в стелю, закриваю очі і чекаю 40 хвилини доки заспівають ‚Червону руту‘, щоби попрощатися і піти геть“. У нас зовсім інша історія. По-перше, форма доступна — шансон. По-друге, тема пісень зрозуміла військовослужбовцям, бо ми співаємо про них. Думаю, багато хто з побратимів себе впізнає в героях пісень», — зазначив музикант.

