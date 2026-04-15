Известный певец из группы "The ВЙО" после исчезновения со сцены рассказал о службе и как помогает армии

Украинский музыкант, лидер группы «The ВЙО» Мирослав Кувалдин рассказал о своих обязанностях на службе.

Артист еще с 2023 года присоединился к Культурному десанту и сейчас выполняет важную миссию — вместе с коллегами поддерживает украинских военных прямо у линии фронта. По его словам, они работают в составе мобильной группы, которая выступает в максимально полевых условиях, чтобы помочь бойцам психологически разгрузиться.

«В нашем составе сейчас пятеро участников: бас или контрабас, труба, гитара, саксофон плюс есть одна гражданская девушка — она играет на фортепиано и поет некоторые песни. И вот мы такой группой заходим в любое расположение. Нам не нужно много времени и места — мы быстренько раскладываемся и погнали. Выступаем и по домам, и по подвалам с блиндажами. Вот сейчас появятся зеленые листья и у нас начнется тур по посадкам», — делится с blik.ua Кувалдин.

Музыкант говорит, что такие импровизированные концерты с репертуаром соответствующей тематики имеют особую атмосферу. И добавляет, что самое главное — они действительно нужны военным и поднимают боевой дух единения.

«Нас воспринимают как побратимов, поэтому нормально. Армия — это же много людей и здесь ощущение братства есть. Знаю, что мы людей приятно удивляем, потому что оно же по-разному бывает. Слышал как-то отзыв одной девушки-военной, которая говорила, что для нее концерт отсидеть — это „взгляд в потолок, закрываю глаза и жду 40 минут пока споют 'Червону руту', чтобы попрощаться и уйти“. У нас совсем другая история. Во-первых, форма доступна — шансон. Во-вторых, тема песен понятна военнослужащим, потому что мы поем о них. Думаю, многие из побратимов себя узнают в героях песни», — отметил музыкант.

