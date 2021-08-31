1 сентября в Украине: сколько стоят цветы для праздничного букета

1 сентября ученики традиционно возвращаются в учебные заведения после длительных летних каникул.

Новый учебный год в Украине начнется в среду, 1 сентября. Готовясь к первому дню учебы, родители и дети выбирают праздничные букеты для учителей.

Какова стоимость праздничных букетов на 1 сентября — в материале ТСН.ua.

Дарить ли учителю цветы в первый учебный день — решать родителям с ребенком, ведь это не обязательно. Но все же предлагаем пересмотреть цены на цветы, которые чаще всего дарят 1 сентября.

В среднем цены на цветы (за веточку или один цветок) в украинских магазинах колеблются в следующих пределах:

кустовая гвоздика — 15-30 грн за ветку;

астра — 20-25 грн;

кустовая хризантема — 35-45 грн;

кустовая роза 30-50 грн за ветку;

пионовидная роза 40-60 грн;

роза — от 25 до 80 грн;

бруния — 45-60 грн;

гортензия 250-350 грн;

эвкалипт 30-35 грн;

cкиммия 35-40 грн;

Так, стоимость одного букета стартует от 60 грн (к примеру — лаконичный букет из трех маленьких астр). Средние (уже оформленные) букеты на рынках и в цветочных магазинах стоят от 200 гривен. Чаще всего за эти средства предлагают букеты с астрами, хризантемами и гвоздиками.

Букеты из пионов и роз стоят дороже: цена небольшой композиции с оформлением и использованием трех цветочков стартует от 300 грн. Также онлайн-магазины предлагают доставку больших букетов с использованием гортензий, гипсофил и георгин. Оформление большого букета (8-11 цветков) и доставка обойдется от 700 грн. В среднем стоимость большого праздничного букета достигает 1500 грн. Традиционно, в столице стоимость цветов выше, чем в регионах. Но если говорить о классических небольших букетах без особого оформления — цены в Украине почти не отличаются.

Отметим, в начале учебного года школы начнут образовательный процесс в полноформатном режиме. Но дистанционный или смешанный формат возможен, если будет "желтый", "оранжевый" или "красный" уровни.

Также, в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения, для работы школ в обычном формате, где установлен "желтый", "оранжевый", "красный" уровень эпидемической опасности, необходимо, чтобы 80% педагогов были вакцинированы от COVID-19. В таком случае школа может работать даже во время локдауна. Впрочем, заставлять делать прививки никого не будут. Например, в Киеве привито только 57% работников образования. Впрочем, несмотря на постановление Кабмина, вакцинация учителей добровольная и бесплатная.

Напомним, перед началом нового учебного года возникают вопросы: что необходимо для школы и во сколько это обойдется кошельку. ТСН.ua подготовил материал о том, что необходимо для школы и во сколько это обойдется.

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