Доллар продолжает расти: курс валют на 3 ноября в обменниках

Курс гривны к доллару в банковских обменниках 3 ноября ослаб на 10 копеек – до 40,50 грн/долл., по отношению к евро курс гривны не изменился и составляет 39,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,80 грн/долл., евро – 38,78 грн/евро.

Днем ранее, 2 ноября, курс гривны к доллару в обменниках составлял 40,40 грн/долл., евро вчера стоил 39,50 грн/евро.

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение было принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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