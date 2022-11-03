Долар продовжує зростати: курс валют на 3 листопада в обмінниках

Курс гривні в столичних обмінниках ослаб до 40,50 грн/дол.
Курс гривні до долара у банківських обмінниках 3 листопада ослаб на 10 копійок – до 40,50 грн/дол., щодо євро курс гривні не змінився і становить 39,50 грн/євро.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,80 грн за дол., євро – 38,78 грн за євро.
Днем раніше, 2 листопада, курс гривні до долара в обмінниках становив 40,40 грн/дол., євро вчора коштував 39,50 грн/євро.
Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення було ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.
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