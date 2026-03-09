Доллар вырос в банках и обменниках: какой курс 9 марта

Курс доллара в Украине. / © Национальный банк Украины

В Украине, 9 марта, официальный курс доллара по отношению к гривне составляет 43,73 грн за дол. Хотя украинская валюта укрепилась на 8 коп., но в обменниках и банках доллар пересек отметку в 44 грн.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга валютного рынка, сообщает ТСН.ua.

В банках сегодня доллар покупают по 43,45 грн, а продают по 44,03 грн — это на 5 коп. больше, чем в пятницу, 6 марта. Купить доллары в обменниках сегодня можно за 44,05 грн, а сдать по 43,85 грн.

Курс валют в банках по состоянию на 9 марта 2026-го.

Покупка доллара в банках

«ПриватБанк» — 43,35 грн

Ощадбанк — 43,60 грн

«Укрсиббанк» — 43,45 грн

«ПУМБ» — 43,50 грн

Райффайзен Банк — 43,45 грн

«МТБ Банк» — 43,60 грн

«Смысл Банк» — 43,60 грн

«обанк» — 43,40 грн

Продажа доллара в банках

«ПриватБанк» — 43,95 грн

«Ощадбанк» — 44,00 грн

«Укрсиббанк» — 44,05 грн

«ПУМБ» — 44,10 грн

Райффайзен Банк — 44,05 грн

«МТБ Банк» — 44,10 грн

«Смысл Банк» — 44,05 грн

«обанк» — 44,10 грн

Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара и евро в течение этой недели. В частности, считает эксперт, валютный рынок Украины может перейти к более прогнозируемой работе, а колебания курса доллара и евро постепенно снизятся. В некоторые дни наличный доллар даже может быть дешевле межбанковского.