- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 620
- Время на прочтение
- 1 мин
Доллар вырос в банках и обменниках: какой курс 9 марта
В украинских банках курс продажи одного доллара превысил 44 грн.
В Украине, 9 марта, официальный курс доллара по отношению к гривне составляет 43,73 грн за дол. Хотя украинская валюта укрепилась на 8 коп., но в обменниках и банках доллар пересек отметку в 44 грн.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга валютного рынка, сообщает ТСН.ua.
В банках сегодня доллар покупают по 43,45 грн, а продают по 44,03 грн — это на 5 коп. больше, чем в пятницу, 6 марта. Купить доллары в обменниках сегодня можно за 44,05 грн, а сдать по 43,85 грн.
Покупка доллара в банках
«ПриватБанк» — 43,35 грн
Ощадбанк — 43,60 грн
«Укрсиббанк» — 43,45 грн
«ПУМБ» — 43,50 грн
Райффайзен Банк — 43,45 грн
«МТБ Банк» — 43,60 грн
«Смысл Банк» — 43,60 грн
«обанк» — 43,40 грн
Продажа доллара в банках
«ПриватБанк» — 43,95 грн
«Ощадбанк» — 44,00 грн
«Укрсиббанк» — 44,05 грн
«ПУМБ» — 44,10 грн
Райффайзен Банк — 44,05 грн
«МТБ Банк» — 44,10 грн
«Смысл Банк» — 44,05 грн
«обанк» — 44,10 грн
Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара и евро в течение этой недели. В частности, считает эксперт, валютный рынок Украины может перейти к более прогнозируемой работе, а колебания курса доллара и евро постепенно снизятся. В некоторые дни наличный доллар даже может быть дешевле межбанковского.