Долар зріс у банках і обмінниках: який курс 9 березня
В українських банках курс продажу одного долара перевищив 44 грн.
В Україні, 9 березня, офіційний курс долара до гривні становить 43,73 грн за дол. Хоч українська валюта зміцнилася на 8 коп., але в обмінниках і в банках долар перетнув позначку у 44 грн.
Про це свідчать дані моніторингу валютного ринку, повідомляє ТСН.ua.
У банках сьогодні долар купують по 43,45 грн, а продають по 44,03 грн — це на 5 коп. більше, ніж у п’ятницю, 6 березня. Купити долари в обмінниках сьогодні можна за 44,05 грн, а здати — по 43,85 грн.
Купівля долара в банках
«ПриватБанк» — 43,35 грн
«Ощадбанк» — 43,60 грн
«Укрсиббанк» — 43,45 грн
«ПУМБ» — 43,50 грн
«Райффайзен Банк» — 43,45 грн
«МТБ Банк» — 43,60 грн
«Сенс Банк» — 43,60 грн
«абанк» — 43,40 грн
Продаж долара в банках
«ПриватБанк» — 43,95 грн
«Ощадбанк» — 44,00 грн
«Укрсиббанк» — 44,05 грн
«ПУМБ» — 44,10 грн
«Райффайзен Банк» — 44,05 грн
«МТБ Банк» — 44,10 грн
«Сенс Банк» — 44,05 грн
«абанк» — 44,10 грн
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом долара і євро протягом цього тижня. Зокрема, вважає експерт, валютний ринок України може перейти до більш прогнозованої роботи, а коливання курсу долара та євро поступово зменшаться. У деякі дні готівковий долар навіть може бути дешевшим за міжбанківський.