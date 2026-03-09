Долар зріс у банках і обмінниках: який курс 9 березня

Курс долара в Україні. / © Національний банк України

В Україні, 9 березня, офіційний курс долара до гривні становить 43,73 грн за дол. Хоч українська валюта зміцнилася на 8 коп., але в обмінниках і в банках долар перетнув позначку у 44 грн.

Про це свідчать дані моніторингу валютного ринку, повідомляє ТСН.ua.

У банках сьогодні долар купують по 43,45 грн, а продають по 44,03 грн — це на 5 коп. більше, ніж у п’ятницю, 6 березня. Купити долари в обмінниках сьогодні можна за 44,05 грн, а здати — по 43,85 грн.

Курс валют в банках станом на 9 березня 2026-го. / © minfin.com.ua

Купівля долара в банках

«ПриватБанк» — 43,35 грн

«Ощадбанк» — 43,60 грн

«Укрсиббанк» — 43,45 грн

«ПУМБ» — 43,50 грн

«Райффайзен Банк» — 43,45 грн

«МТБ Банк» — 43,60 грн

«Сенс Банк» — 43,60 грн

«абанк» — 43,40 грн

Продаж долара в банках

«ПриватБанк» — 43,95 грн

«Ощадбанк» — 44,00 грн

«Укрсиббанк» — 44,05 грн

«ПУМБ» — 44,10 грн

«Райффайзен Банк» — 44,05 грн

«МТБ Банк» — 44,10 грн

«Сенс Банк» — 44,05 грн

«абанк» — 44,10 грн

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом долара і євро протягом цього тижня. Зокрема, вважає експерт, валютний ринок України може перейти до більш прогнозованої роботи, а коливання курсу долара та євро поступово зменшаться. У деякі дні готівковий долар навіть може бути дешевшим за міжбанківський.