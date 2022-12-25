Эксперт дал прогноз по курсу доллара в начале 2023-го

Нацбанк в течение ближайших месяцев может удержать фиксированный курс валют благодаря международной финансовой поддержке. Впрочем, повышение спроса перед праздниками может спровоцировать рост курса.

Об этом "РБК-Украина" рассказал руководитель службы продаж казначейских продуктов Банка "Авангард" Юрий Крохмаль.

"Несмотря на то, что темпы продаж по валютным резервам ускорились и, скорее всего, в январе также будут высокими, НБУ может сохранить официальный курс, а вместе с ним и коридор торгов на межбанке на нынешнем уровне", — подчеркнул эксперт.

По его словам, сезонное повышение спроса на импортные товары оказывает ограниченное влияние на курс в обменниках. Это объясняется ограниченной связью наличного сегмента валютного рынка с межбанковским.

"Не исключено, что от притока гривни в конце года будет оживление спроса в наличном сегменте и определенное удорожание доллара в обменниках", — подытожил Крохмаль.

Напомним, по пессимистическому прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, в 2023 году курс доллара в Украине может достигнуть 51 грн. Экономисты прогнозируют, что оптимальный курс доллара в 2023–2024 годах будет на уровне 40,20–40,40 гривен за доллар.

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