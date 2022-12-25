Експерт дав прогноз щодо курсу долара на початку 2023-го

Нацбанк протягом найближчих місяців може втримати фіксований курсу валют завдяки міжнародній фінансовій підтримці. Втім, підвищення попиту перед святами може спровокувати зростання курсу.

Про це "РБК-Україна" розповів керівник служби продажів казначейських продуктів Банку "Авангард" Юрій Крохмаль.

"Попри те, що темпи продажів за валютними резервами прискорилися і, швидше за все, в січні також будуть високими, НБУ може зберегти офіційний курс, а разом з ним і коридор торгів на міжбанку на нинішньому рівні", - наголосив експерт.

За його словами, сезонне підвищення попиту на імпортні товари має обмежений вплив на курс в обмінниках. Це пояснюється обмеженим зв'язком готівкового сегмента валютного ринку з міжбанківським.

"Не виключено, що від припливу гривні в кінці року буде пожвавлення попиту в готівковому сегменті і певне подорожчання долара в обмінниках", - підсумував Крохмаль.

Нагадаємо, за песимістичним прогнозом консенсус-групи Focus Economics S. L. U, 2023 року курс долара в Україні може досягнути 51 грн. Економісти прогнозують, що оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.

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