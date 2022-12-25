Експерт дав прогноз щодо курсу долара на початку 2023-го

Зв’язок готівкового сегменту валютного ринку з міжбанківським валютним ринком зараз суттєво обмежений.
Нацбанк протягом найближчих місяців може втримати фіксований курсу валют завдяки міжнародній фінансовій підтримці. Втім, підвищення попиту перед святами може спровокувати зростання курсу.
Про це "РБК-Україна" розповів керівник служби продажів казначейських продуктів Банку "Авангард" Юрій Крохмаль.
"Попри те, що темпи продажів за валютними резервами прискорилися і, швидше за все, в січні також будуть високими, НБУ може зберегти офіційний курс, а разом з ним і коридор торгів на міжбанку на нинішньому рівні", - наголосив експерт.
За його словами, сезонне підвищення попиту на імпортні товари має обмежений вплив на курс в обмінниках. Це пояснюється обмеженим зв'язком готівкового сегмента валютного ринку з міжбанківським.
"Не виключено, що від припливу гривні в кінці року буде пожвавлення попиту в готівковому сегменті і певне подорожчання долара в обмінниках", - підсумував Крохмаль.
Нагадаємо, за песимістичним прогнозом консенсус-групи Focus Economics S. L. U, 2023 року курс долара в Україні може досягнути 51 грн. Економісти прогнозують, що оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.
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