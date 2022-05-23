"Газпром" не использует даже уплаченные мощности транзита через Украину

"Газпром" не использует даже уплаченные мощности транзита через Украину

Российский "Газпром" не использует даже уже уплаченные и забронированные мощности транзита через точку "Суджа".

Оплаченная мощность "Газпрома" составляет 77,2 млн кубометров газа, однако в настоящее время физический транзит достигает всего 50 млн кубов в сутки.

Об этом сообщил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

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Кроме того, отметил он, Оператор готов транзитировать объемы из оккупированной россиянами точки "Сохрановка" через точку "Суджу", то есть весь объем транзита — 109,6 млн в сутки, причем ее общая техническая мощность достигает 244 млн кубов газа.

"То есть через "Суджу" могут пройти не только объемы существующего транзита (109,6 млн), но и еще почти весь объем "Северного Потока -1" (155 млн в сутки). Украина имеет возможность транзитировать достаточные объемы газа в ЕС, момента введения ЕС полного эмбарго на российский газ", – подчеркнул он.

Макогон отметил, что для Украины транзит – это гарантия того, что враг не будет целенаправленно уничтожать украинскую ГТС, которая используется и для транспортировки газа нашим потребителям.

Ранее стало известно, что продажи "Газпрома" на ключевые внешние рынки в апреле упали до самого низкого уровня за последние три месяца, поскольку клиенты обратились к более дешевым поставкам СПГ. С начала 2022 года компания прокачала 175,4 млрд кубометров природного газа, что на 2,5% меньше, чем год назад.

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