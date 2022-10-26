Гривна укрепляется второй день подряд: курс валют на 26 октября в обменниках

Курс гривны к доллару в банковских обменниках 26 октября укрепился на 20 копеек – до 40,40 грн/долл., по отношению к евро курс гривны укрепился на 5 копеек и составляет 39,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,60 грн/долл., евро – 38,30 грн/евро.

Следует отметить, что вчера, 25 октября, курс гривны к доллару в обменниках был на уровне 40,60 грн/долл., по отношению к евро курс гривны составил 39,45 грн/евро.

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Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение было принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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