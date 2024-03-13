Курс валют на 13 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 13 марта. Стоимость доллара – 38,49 грн – на 11 коп. больше курса накануне. Евро прибавил в цене еще 9 коп., а польский злотый остался без изменений.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,49 грн (+11 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,04 грн (+9 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,80 грн. (0 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,20 – 38,80 грн

"Сбербанк" — 38,30 — 38,84 грн

"ПУМБ" – 38,30 – 38,80 грн

"УкрСиббанк" — 38,15 — 38,70 грн

"Укрэксимбанк" – 38,15 – 38,75 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,40 – 42,40 грн

"Сбербанк" — 41,84 — 42,43 грн

"ПУМБ" – 41,90 – 42,50 грн

"УкрСиббанк" — 41,45 — 42,35 грн

"Укрэксимбанк" – 41,60 – 42,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,57 – 9,85 грн

"Сбербанк" — 9,25 — 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,60 – 9,95 грн

"Райффайзен Банк" – 9,20 – 9,90 грн

Как сообщалось, с 1 марта украинцам перечислят страховые выплаты. Речь идет, в частности, о государственной помощи, выплачиваемой на основании несчастных случаев, произошедших на производствах.

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