Курс валют на 14 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар и евро немного подешевели.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 14 мая. Доллар потерял в цене 10 коп. Евро – 6 коп., а польский злотый прибавил 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,62 грн (-10 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,75 грн (-6 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,98 грн (+1 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,40-40,00 грн

"ПУМБ" – 39,50-39,80 грн

"УкрСиббанк" – 39,35-39,95 грн

"Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,15-43,15 грн

"ПУМБ" – 42,50-43,10 грн

"УкрСиббанк" – 42,00-43,00 грн

"Укрэксимбанк" – 42,40-43,20 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,76-9,93 грн

"ПУМБ" – 9,50-9,99 грн

"Укрэксимбанк" – 9,75-10,05 грн

Как сообщалось, доллар продолжает преподносить сюрпризы украинцам, несмотря на прогнозируемую финансовыми аналитиками длительную стабильность. На прошлой неделе колебания наличного курса составили более 20 копеек. Чего ждать дальше – читайте в материале ТСН.ua.

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