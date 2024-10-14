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Курс валют на 15 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 15 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют 15 октября / Фото: ТСН.ua

Евро подорожал на 93 коп.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 15 октября. Так, по сравнению с предыдущим днем доллар и евро прибавили в цене, а злотый подешевел.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,19 (+1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 45,95 грн (+93 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,48 грн (-1 коп.)

Напомним, гривна продолжает оставаться стабильной к доллару, несмотря на пессимистические прогнозы о ее удешевлении. Однако финансовые аналитики считают, что скорая девальвация гривны может произойти в самый неожиданный момент, когда ее не будут ждать.

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