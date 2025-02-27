Курс валют на 27 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 27 февраля зафиксировал курс доллара на уровне 41,64 грн., укрепив гривну на 10 копеек.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ на 27 февраля установил официальный курс евро на уровне 43,63 гривны, укрепив гривну на 16 копеек по сравнению с предыдущим днем. Курс польского злотого составляет 10,52 гривны, снизившись на 5 копеек.

По состоянию на 16.00 26 февраля на межбанковском рынке котировки доллара установились на уровне 41,62/41,65 грн, а евро – 43,66/43,68 грн. Наличный курс доллара в банках Украины на 27 февраля не изменился и составляет 42,05 грн за доллар, в то время как курс евро вырос на 1 копейку, достигнув 44,10 грн.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы все чаще предпочитают хранить деньги вне банковской системы, что свидетельствует об изменении финансовых привычек у граждан.