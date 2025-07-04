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Курс валют на 7 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна улучшила свои позиции по иностранной валюте.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 7 июля. Доллар прибавил 1 коп. Евро потерял 5 коп. Злотый уменьшился на 1 коп.
Об этом сообщили в Нацбанке .
Курс доллара
1 доллар США - 41,73 (+1 коп.)
Курс евро
1 евро - 49,12 (-5 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,56 (-1 коп.)
Напомним, в Государственной таможенной службе сообщили, сколько денег можно перевозить через границу 2025 года. Согласно положениям действующего законодательства Украины лицо имеет право вывозить за пределы государства наличную валюту и банковские металлы на сумму, не превышающую 10 тыс. евро.