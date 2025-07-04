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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 7 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна улучшила свои позиции по иностранной валюте.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курс валют

НБУ установил курс валют на понедельник, 7 июля. / © unian.net

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 7 июля. Доллар прибавил 1 коп. Евро потерял 5 коп. Злотый уменьшился на 1 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,73 (+1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 49,12 (-5 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,56 (-1 коп.)

Напомним, в Государственной таможенной службе сообщили, сколько денег можно перевозить через границу 2025 года. Согласно положениям действующего законодательства Украины лицо имеет право вывозить за пределы государства наличную валюту и банковские металлы на сумму, не превышающую 10 тыс. евро.

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