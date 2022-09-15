Курс валют: сколько 15 сентября стоят доллар и евро в "ПриватБанке"

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" к национальной валюте 15 сентября остался на уровне показателя предыдущего дня – 39,90 грн/долл., по отношению к евро курс гривны также остался на уровне предыдущего дня – 41 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн за долл., евро – 40 грн за евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,31 грн., евро – 37,74 грн.

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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