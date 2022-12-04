Курс валют в Украине на 4 декабря: сколько стоят доллар и евро

За доллар в обменниках просят в среднем 40,2 грн.

В воскресенье, 4 декабря, доллар в обменных пунктах в среднем стоит 40,2 грн, а за евро просят 41,8 грн.

Об этом сообщает финансовый портал Минфин.

Курс НБУ:

Официальный курс гривны по отношению к доллару от 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.

Курс ПриватБанка:

доллар: покупка – 39,4; продажа – 39,9;

евро: покупка – 40,3; продажа – 41,3.

Следует отметить, что в декабре в Украине прогнозируют дефицит наличных денег. Такое мнение высказала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько. Впрочем, по ее словам, каким будет курс доллара в следующем месяце, спрогнозировать сложно.

В бюджете-2023 среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а на конец года он составит 45,8 грн/долл. (вместо 50 грн за долл. в предварительном прогнозе).

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