Монеты номиналом 10 копеек изымут из обращения: когда именно

10 копеек / © ТСН.ua

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Национальный банк Украины планирует постепенно вывести из обращения монеты номиналом 10 копеек. В регуляторе объясняют, что эти монеты уже почти не используются в повседневных наличных расчетах, поэтому их роль в платежной системе является минимальной.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора

Согласно сообщению Национального банка, монетами номиналом 10 копеек пока можно будет рассчитываться в магазинах. Однако, как только они будут попадать обратно в банки, те возвращать их в оборот не будут — мелочь будет изыматься для дальнейшего учета и уничтожения. На сегодня в обращении остается ориентировочно 4,1 миллиарда таких монет.

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- Ежегодно Национальный банк должен поддерживать оборот и подкреплять банки и сферу торговли и услуг разменными монетами. В частности, в 2025 году запланирована чеканка 20 млн новых монет номиналом 50 копеек, поскольку в этом нуждается наличное обращение. Поэтому, если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги, — говорится в сообщении.

Решение о постепенном выводе из обращения монет номиналом 10 копеек поможет снизить расходы как государства, так и участников наличных операций на производство, обработку, транспортировку, хранение и обращение этих монет. В связи с этим Национальный банк планирует с 1 октября начать поэтапное изъятие таких монет из наличного обращения. Соответственно, чеканка монет номиналом 10 копеек будет прекращена, и они больше не будут поступать в наличные. Однако эти монеты будут оставаться законным платежным средством до момента, когда Нацбанк примет отдельное решение об их полном изъятии

Напомним, ранее мы писали о том, что Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету«Национальная полиция Украины» номиналом 10 гривен. Выпуск этой монеты посвящен 10-летию создания Национальной полиции. Она изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.