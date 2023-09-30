НБУ планирует отпустить курс: экономист объяснил, когда это будет и стоит ли этого бояться

Национальный банк Украины намерен отпустить курс доллара.

Об этом в эфире телемарафона сообщил инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса и объяснил, когда это было и стоит ли этого бояться.

"Какие два варианта сейчас. Первый вариант — это курс так и останется стабильным, фиксированным на уровне 36,6. В принципе, возможности держать так курс у Национального банка сохраняются и особого давления на этот курс Нацбанк не испытывает. С другой стороны, есть сейчас разговоры, постоянные дискуссии по поводу того, что Нацбанк планирует перейти к определенной валютной либерализации, которая будет означать, что у нас будет не фиксированный курс, а плавающий в определенном коридоре курс этого пугаться не надо Если Нацбанк это сделает, то курс максимум мигрирует куда-то на 5-10% от текущего значения: где-то на уровне 41 гривна за доллар. Но это решение еще не принято, это решение так или иначе должно быть политическим", – объясняет экономист.

По словам Фурсы, Нацбанк всегда отмечает, что он сделает это, когда будут определенные условия.

"Условия таковы, что Нацбанк хочет, чтобы курс двигался не только в одну сторону, а мог двигаться как вверх, так и назад. Но сейчас, мне кажется, достаточно сомнительно, что в текущих условиях во время войны это вообще возможно... Увидит ли Нацбанк ближайшие месяц-два-три таких условия, я не знаю… Скорее всего, ближайшие месяцы курс останется стабильным. Но если будет принято решение перейти к большей валютной либерализации, то мы увидим незначительное ослабление гривны", — объяснил инвестиционный банкир.

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