Как носить черную одежду: мастер-класс от Меган Маркл

Герцогиня Сассекская обожала черный цвет еще задолго до того, как вышла замуж за британского принца.

Если полистать ее старые архивные фотографии времен "Форс-мажеров" благодаря которым она прославилась и стала чаще появляться на красных дорожках, то на них Меган часто именно в черном. Тогда будущая герцогиня любила носить миниатюрные платье, иногда усыпанные блестками или мелкими камнями.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Уже после свадьбы, когда Меган получила титул герцогини Сассекской и стала исполнять королевские обязанности, как одна из старших членов семьи, она также часто появлялась на мероприятиях в черном. Уже после в интервью Опре публика узнала, что у Меган не было выбора, так как она не могла надевать яркие наряды таких же цветов, которые носили другие члены королевской семьи. Но и это оказалось неправдой. Принцесса Кейт даже публично продемонстрировала, что Меган была не права.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Переехав в США Маркл также часто стала носить черный цвет. Мы видели ее в черном деловом костюме, когда они посещали One World Observatory в Нью-Йорке. Также Меган была в черном на мероприятии, где принц Гарри выступил перед Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) во время ежегодного празднования ООН Международного дня Нельсона Манделы.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Также в этом году на "Играх непобежденных" в Дюссельдорфе герцогиня Сассекская несколько раз появлялась в черных нарядах, то в платье-рубашке, то в джинсах-скинни и топе.

Принц Гарри и Меган Маркл на Invictus Games / Фото: Getty Images

Меган, Гарри и Юлия Паевская на Invictus Games в Дюссельдорфе / Фото: Getty Images

Черный – определенно фаворит у герцогини Сассекской. Хотя и яркие наряды Меган иногда с удовольствием носит.

Напомним, ранее мы рассказывали, каким был стиль Меган Маркл до встречи с принцем Гарри.

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