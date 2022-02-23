Парламент увеличит расходы на оборону на 36,5 млрд грн

Парламент увеличит расходы на оборону на 36,5 млрд грн

В госбюджет будут внесены изменения.

Верховная Рада планирует внести изменения в государственный бюджет-2022, чтобы увеличить расходы на оборону.

Об этом сообщила руководитель партии "Слуга народа" Елена Шуляк в Telegram.

По словам, народного депутата расходы могут выросли 36,5 млрд грн. Большинство средств, а это 21 млрд грн, нужны на денежное довольствие в связи с повышением зарплат военных от 1 марта.

Средства также пойдут:

21 млрд грн – денежное обеспечение

1,5 млрд грн – питание

0,21 млрд грн – сухие пайки

3,73 млрд грн – средства индивидуальной защиты

1 млрд грн – вещевое имущество

1,4 млрд грн – горюче-смазочные материалы

1,15 млрд грн – силы ТрО

6,46 млрд грн – вооружение

"Также должны предусмотреть в бюджете средства на резервистов. Минобороны уже дало расчеты — там около 2 млрд грн в месяц", — сообщила Шуляк.

Депутат отметила, что уже сегодня регистрируются, а завтра может рассмотреть парламент законопроекты об изменениях в Бюджетный кодекс, по которым правительство сможет оперативно распоряжаться средствами на нужды армии.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин попросил разрешить ему применять российскую армию за границей – на территории "ДНР" и "ЛНР".

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