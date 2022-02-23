Парламент увеличит расходы на оборону на 36,5 млрд грн

В госбюджет будут внесены изменения.
Верховная Рада планирует внести изменения в государственный бюджет-2022, чтобы увеличить расходы на оборону.
Об этом сообщила руководитель партии "Слуга народа" Елена Шуляк в Telegram.
По словам, народного депутата расходы могут выросли 36,5 млрд грн. Большинство средств, а это 21 млрд грн, нужны на денежное довольствие в связи с повышением зарплат военных от 1 марта.
Средства также пойдут:
- 21 млрд грн – денежное обеспечение
- 1,5 млрд грн – питание
- 0,21 млрд грн – сухие пайки
- 3,73 млрд грн – средства индивидуальной защиты
- 1 млрд грн – вещевое имущество
- 1,4 млрд грн – горюче-смазочные материалы
- 1,15 млрд грн – силы ТрО
- 6,46 млрд грн – вооружение
"Также должны предусмотреть в бюджете средства на резервистов. Минобороны уже дало расчеты — там около 2 млрд грн в месяц", — сообщила Шуляк.
Депутат отметила, что уже сегодня регистрируются, а завтра может рассмотреть парламент законопроекты об изменениях в Бюджетный кодекс, по которым правительство сможет оперативно распоряжаться средствами на нужды армии.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин попросил разрешить ему применять российскую армию за границей – на территории "ДНР" и "ЛНР".
Читайте также:
- Конец Минских соглашений: что это значит для Украины и есть ли им альтернатива
- "Будут потери, придется пройти через боль": в Минобороны Украины предупредили о "тяжких испытаниях впереди"
- Что задумал Путин после признания ОРДЛО: "заморозка" конфликта или объявление войны Украине