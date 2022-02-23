Парламент збільшить витрати на оборону на 36,5 млрд грн

До держбюджету внесуть зміни.
Верховна Рада планує внести зміни до державного бюджету-2022, аби збільшити витрати на оборону.
Про це повідомила керівниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк у Telegram.
За словами, народної депутатки витрати можуть зросли 36,5 млрд грн. Більшість коштів, а це 21 млрд грн, потрібні на грошове забезпечення у зв'язку з підвищенням зарплат військових від 1 березня.
Кошти також підуть:
- 21 млрд грн – грошове забезпечення
- 1,5 млрд грн – харчування
- 0,21 млрд грн – сухі пайки
- 3,73 млрд грн – засоби індивідуального захисту
- 1 млрд грн – речове майно
- 1,4 млрд грн – паливо-мастильні матеріали
- 1,15 млрд грн – сили ТрО
- 6,46 млрд грн – озброєння
"Також маємо передбачити в бюджеті кошти на резервістів. Міноборони вже дало розрахунки – там близько 2 млрд грн на місяць", - повідомила Шуляк.
Депутатка зауважила, що вже сьогодні реєструються, а завтра може розглянути парламент законопроєкти щодо змін у Бюджетний кодекс, за якими уряд зможе оперативно розпоряджатися коштами на потреби армії.
Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін попросив дозволити йому застосовувати російську армію за кордоном - на території "ДНР" і "ЛНР".
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