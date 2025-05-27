"Письма счастья" от налоговой для продавцов в Сети: что делать в случае получения

Платеж картой / © pixabay.com

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Государственная налоговая служба (ГНС) активизировала проверки украинцев, которые продают товары через интернет. Тысячи людей получили электронные письма с требованием явиться к инспектору.

Об этом сообщило издание «Экономическая правда».

По данным СМИ, в начале мая более 3 тысяч человек получили письма от налоговой с подозрением на незарегистрированную предпринимательскую деятельность. Основное внимание уделяется переводам через NovaPay — платежную систему «Новой почты», которая передает информацию об операциях в ГНС. Среди адресатов только 212 человек имели официальный статус ФЛП.

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С марта платежные системы должны указывать информацию о получателях средств. Затем эти чеки поступают в ГНС, и налоговая служба получает доступ к данным о продавцах товаров. Под угрозой — активные пользователи маркетплейсов (OLX, Prom.ua, Rozetka) и других сервисов

Что будет за нарушение?

Если ГНС обнаружит незарегистрированную деятельность, нарушителю грозит штраф 17 000-34 000 грн (при повторном нарушении — до 85 000 грн).

«Хотя сообщения, которые присылает налоговая, носят рекомендательный характер, игнорировать их мы не советуем. Если лицо не предоставит письменного объяснения, то ГНС составит административный протокол и суд может встать на его сторону. Если лицо проиграет суд, а дело направят в исполнительную службу, то сумма штрафа удвоится», — отметил адвокат Leshchenko & Partners Даниил Трясов.

Продажа личных вещей не всегда является предпринимательской деятельностью, поэтому штраф от налоговой можно предотвратить. Для этого нужно предоставить письменное объяснение, в котором указать, что продажа была разовой, не системной и не направлена на получение прибыли.

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Например, если вы продали детскую коляску за 600 грн, купленную за 1000 грн, это не считается бизнесом, и регистрировать ФЛП не нужно. Однако такой доход надо задекларировать и уплатить с него:

18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

1,5% военного сбора (с 2024 года).

«В налоговой сообщили, что присылали письма только людям, которые не идентифицированы как ФЛП и получили за три недели марта пять и более платежей через платежные системы», — говорится в материале.

Напомним, с 2025 года в Украине повысили налог на недвижимость. Он будет взиматься с владельцев квартир и домов, если их площадь превысит установленный норматив.