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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Отмена выплат по инвалидности: кто может остаться без пенсии

Новые правила для людей с инвалидностью: в Минздраве разъяснили, кто должен пройти повторный досмотр до 2026 года.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Инвалидность

Инвалидность

Некоторые украинцы могут потерять выплаты по инвалидности.

Кого именно это касается и с чем связаны изменения, разбирался ТСН.ua.

С 1 апреля часть людей с инвалидностью обязана повторно пройти оценку повседневного функционирования. По его результатам статус инвалидности либо подтвердят, либо отменят вместе с пенсионными выплатами, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, имеющие вторую или третью группу инвалидности и не прошедшие повторный осмотр в 2022-2024 годах, обязаны пройти его до 1 ноября 2025 года, чтобы не потерять пенсию. А уже к 1 апреля 2026 года пройти оценку должны все другие люди с инвалидностью, которые не сделали этого во время военного положения.

Чтобы получить направление, следует обратиться к своему семейному врачу, терапевту или профильному специалисту. Больницу для прохождения оценки можно выбрать самостоятельно из списка доступных заведений.

Кто из лиц с инвалидностью может не проходить повторный осмотр

Повторный оомотр не следует проходить следующим категориям:

  • тем, кому инвалидность была установлена в 2025 году, и срок ее пересмотра еще не наступил;

  • лицам с бессрочным статусом инвалидности;

  • военнослужащим и работникам гражданской защиты;

  • людям, находящимся на территориях боевых действий или временно оккупированных;

  • пациентам с тяжелыми нарушениями функций организма, в частности отсутствием конечностей или парных органов, а также тем, кто имеет онкологические или психические заболевания.

Напомним, как изменится размер выплат по инвалидности в 2025 году.

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