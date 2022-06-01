РФ не смогла выплатить проценты по своим гособлигациям — Bloomberg

Сумма в 1,9 млн долларов должна была быть включена в выплату по российским гособлигациям, произведенную в начале прошлого месяца.

Россия нарушила обязательство по выплате процентов по своим долговым обязательствам на сумму 1,9 млн долларов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как информирует агентство, указанная сумма должна была быть включена в выплату по российским гособлигациям, произведенную в начале прошлого месяца.

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По информации Bloomberg, размер страховых выплат владельцам российских облигаций может составить 3,2 млрд. долларов.

Bloomberg подчеркивает, что размер накопленных процентных выплат и тот факт, что основной платеж уже был произведен, означают, что постановление Комитета по анализу кредитных деривативов не вызовет более широкого дефолта по российским гособлигациям.

Напомним, Россия хочет избежать дефолта: минфин предлагает рассчитываться с держателями гособлигаций рублями.

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