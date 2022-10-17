Сколько стоит доллар и евро: курс валют на 17 октября в обменниках

Курс гривны к доллару в банковских обменниках в понедельник, 17 октября, остался на прежнем уровне – 40,90 грн/евро, по отношению к евро курс гривны также не изменился и составляет 39,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,20 грн/долл., евро – 38,30 грн/евро.

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Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару от 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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