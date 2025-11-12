Цены на яйца снова подскочат: чего ожидать украинцам в декабре

Куриные яйца

В Украине цены на куриные яйцадо конца ноября существенно не изменятся, однако в декабре они вырастут на 15-20%.

Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации «Союз птицеводов Украины» Сергей Карпенко, передает УНИАН.

«С началом отключений и падением спроса фиксируется снижение цен реализации и мяса птицы, и яиц на 20%. Скорее всего, в ноябре цены реализации будут под влиянием этого фактора и существенно не изменятся», — рассказал он.

По словам эксперта, после ноябрьского снижения цен на яйца в декабре стоит ожидать их роста до уровня октября.

Карпенко отметил, что рост производственных затрат птицеводов больше всего давит на цены, а применение генераторов в дальнейшем может еще существеннее повысить себестоимость куриных яиц.

«Инкубация, а затем и выращивание молодняка кур-несушек требует четкого соблюдения технологических показателей содержания птицы в течение четырех месяцев, чего невозможно достичь без обеспечения стабильного и бесперебойного снабжения электроэнергии», — рассказал эксперт.

По данным эксперта, электроэнергия занимает от 7 до 12% в структуре себестоимости продукции птицеводства, а для некоторых видов продукции этот показатель может достигать 30%.

Производство птицеводческой продукции состоит из нескольких этапов, и повышение затрат на каждом из них влечет за собой рост общей себестоимости. Как объясняет специалист, конечная стоимость продукции отрасли может увеличиваться «геометрически».

Еще одним важным фактором является подорожание комбикорма, который занимает наибольшую долю в себестоимости и также требует электроэнергии для производства. Это приводит к цепному эффекту: повышаются расходы на все составляющие, формирующие цену мяса птицы и яиц.

Напомним, ранее мы писали о том, что осенью 2025 года украинские производители планируют повысить цены на сыры на 5%, что привело к увеличению продаж более дешевого сырного продукта.

Нацбанк Украины отмечал, что цены на продукты растут медленнее благодаря новому урожаю и увеличению предложения. Однако мясо и фрукты продолжают дорожать.