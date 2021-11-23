Тысяча для вакцинированных от Зеленского: к программе могут приобщить еще и авиабилеты

Тысяча для вакцинированных от Зеленского: к программе могут приобщить еще и авиабилеты

Международный аэропорт "Борисполь" принимает участие в рабочей группе.

Министерство инфраструктуры Украины ведет переговоры с украинскими авиакомпаниями по поводу участия в программе реализации выплат 1 тыс. грн вакцинированным гражданам.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы, конечно же, поддерживаем эту идею, и понимаем, что, вероятнее всего, получателем этих средств в результате будет именно "Укрзализныця". В то же время мы ведем диалог с украинскими авиакомпаниями, которые заранее выразили готовность адаптировать цену и конкурировать за пассажиров. Сейчас уже четыре украинских авиаперевозчика предварительно готовы к реализации этой инициативы", – отметил он.

Он также сообщил, что инфраструктурные предприятия, такие, как "Укрзализныця" и Международный аэропорт "Борисполь", участвуют в рабочей группе вместе с Министерством цифровой трансформации и другими участниками.

"В конце года мы всегда имеем определенный рост пользования пассажирским транспортом. Но пока, когда начались ограничительные меры в связи с усилением эпидемии COVID-19, мы чувствуем некий отток пассажиров, соответственно, недополучаем прибыль. Поэтому мы, конечно, как пострадавшая в этой части отрасль, очень надеемся, что это нам поможет", — подчеркнул он.

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По словам Кубракова, идея привлечения к программе инфраструктурных компаний состоит именно в том, чтобы привитые украинцы могли оплатить поездки по Украине — для того, чтобы развивать внутренний туризм.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

На прошлой неделе Рада предварительно поддержала выделение из госбюджета 3 млрд грн на программу, анонсированную Зеленским, по выплате тысячи гривен украинцам, получившим две дозы вакцины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что тысячу гривен от Зеленского получат все вакцинированные украинцы независимо от того, когда они получали прививки. Эта программа будет действовать в год.

Тысяча от Зеленского: Шмыгаль опроверг слухи о выплатах

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