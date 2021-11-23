Тисяча для вакцинованих від Зеленського: до програми можуть долучити ще й авіаквитки

Тисяча для вакцинованих від Зеленського: до програми можуть долучити ще й авіаквитки

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" бере участь у робочій групі.

Міністерство інфраструктури України веде переговори з українськими авіакомпаніями щодо участі у програмі реалізації виплат 1 тис. грн вакцинованим громадянам.

Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, пише "Інтерфакс-Україна" .

"Ми, звісно ж, підтримуємо цю ідею, і розуміємо, що, найімовірніше, отримувачем цих коштів у результаті буде саме "Укрзалізниця". Водночас ми ведемо діалог з українськими авіакомпаніями, які заздалегідь висловили готовність адаптувати ціну та конкурувати за пасажирів. Наразі вже чотири українські авіаперевізники попередньо готові до реалізації цієї ініціативи", - зазначив він.

Він також повідомив, що інфраструктурні підприємства, такі як "Укрзалізниця" та Міжнародний аеропорт "Бориспіль", беруть участь у робочій групі разом із Міністерством цифрової трансформації та іншими учасниками.

"Наприкінці року ми завжди маємо певне зростання користування пасажирським транспортом. Але наразі, коли розпочалися обмежувальні заходи у зв'язку з посиленням епідемії COVID-19, ми відчуваємо якийсь відтік пасажирів, відповідно, недоотримуємо прибуток. Тому ми, звісно ж, як постраждала в цій частині галузь, дуже сподіваємося, що це нам допоможе", - наголосив він.

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За словами Кубракова, ідея залучення у програмі інфраструктурних компаній полягає саме в тому, щоб щеплені українці могли оплатити поїздки Україною - для того, щоб розвивати внутрішній туризм.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Минулого тижня Рада попередньо підтримала виділення з держбюджету 3 млрд грн на програму, анонсовану Зеленським, щодо виплати тисячі гривень українцям, які отримали дві дози вакцини.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що тисячу гривень від Зеленського отримають усі вакциновані українці, незалежно від того, коли вони отримували щеплення. Ця програма діятиме рік.

Тисяча від Зеленського: Шмигаль спростував чутки про виплати

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