Украинцам предлагают зарабатывать на генераторах: подробности

Генератор / © Getty Images

Минцифра запустила проект «Генератор связи». Украинцы с мощными генераторами смогут не только помочь стране оставаться на связи во время блекаутов, но и заработать на этом. Компенсация может достигать 140 гривен в час.

Об этом идет речь на официальном сайте.

Цель проекта — объединить владельцев генераторов и мобильных операторов. Это делается для того, чтобы при отключении света базовые станции мобильной связи оставались в сети.

«Свет может исчезать, но связь должна оставаться всегда. Поэтому каждый подключенный генератор — это реальная помощь нашим гражданам», — подчеркивают в ведомстве.

сколько можно заработать

Если у вас есть генератор мощностью не менее 7,2 киловатт, он может стать частью большой сети поддержки.

Приблизительная сумма компенсации за предоставление генератора составляет 110 — 140 гривен в час. Сумма зависит от количества потребленных киловатт.

Таким образом, за 12 часов работы можно ориентировочно получить 1320 — 1720 гривен.

Сумма зависит от потребленных киловатт и системы налогообложения. Человек, предоставляющий генератор в аренду, заправляет и обслуживает его самостоятельно.

Как присоединиться к проекту

Присоединиться к проекту могут как физические лица, так и юридические лица и ФЛП. Условия каждой категории несколько отличаются.

Для физических лиц:

Необходимо заключить договор с оператором.

Обслуживать и заправлять генератор самостоятельно.

Налоги платит за вас оператор мобильной связи.

Для ФЛП (на общей системе или 3 группы):

Заключить договор с оператором.

Обслуживание и заправка генератора самостоятельно.

Иметь в наличии один из КВЭДов: 33.14 (Ремонт и техническое обслуживание электрического оборудования), 43.21 (Электромонтажные работы), 77.39 (Предоставление в аренду других машин, оборудования и товаров).

Напомним, из-за регулярных отключений света украинцы все чаще используют генераторы для питания домов и бизнесов. В ГСЧС напоминают о ключевых правилах безопасной эксплуатации: устанавливать генератор только на улице на расстоянии не менее 6 метров от окон и дверей, защищать его от осадков, не заправлять во время работы или сразу после остановки, делать перерывы не менее 30 минут после каждые 5 часов работы и ограничивать доступ детей и животных.