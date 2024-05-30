В бюджет Украины поступят $7,9 млрд и €100 млн: на что их потратят

В этом году Украина уже получила международную финансовую помощь на 11,8 млрд дол.

Кабинет министров принял проект соглашения с США, согласно которому Украина привлечет еще почти 7,9 млрд дол. от этой страны-партнера.

Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

"Украина привлечет еще почти 7,9 млрд долларов от США. Правительство приняло соответствующий проект соглашения между странами. Это средства в рамках нового пакета американской помощи, которые будут направлены в наш государственный бюджет", – говорится в заявлении главы правительства.

Также читайте Военная помощь для Украины: какая техника вошла в самый большой пакет от Швеции

Он также сообщил, что Кабмин поддержал решение о привлечении до 100 млн евро от Европейского инвестиционного банка. Эти средства будут направлены на кредитование малого и среднего бизнеса.

Шмыгаль сообщил, что в 2024 году Украина уже получила международную финансовую помощь на 11,8 млрд дол. Это, в частности, средства МВФ, Евросоюза по программе Ukraine Facility, других партнеров: Японии, Канады, Великобритании.

К слову, 24 мая США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 275 млн долл.

Читайте также: