До бюджету України надійдуть $7,9 млрд і €100 млн: на що їх витратять

Цього року Україна вже отримала міжнародної фінансової допомоги на 11,8 млрд дол.

Кабінет міністрів ухвалив проєкт угоди зі США, відповідно до якої Україна залучить ще майже 7,9 млрд дол. від цієї країни-партнера.

Про це повідомив український прем’єр Денис Шмигаль.

"Україна залучить ще майже 7,9 млрд доларів від США. Уряд ухвалив відповідний проєкт угоди між країнами. Це кошти в межах нового пакета американської допомоги, які будуть спрямовані в наш державний бюджет", – йдеться в заяві голови уряду.

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Він також повідомив, що на Кабмін підтримав рішення про залучення до 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку. Ці кошти будуть скеровані для кредитування малого і середнього бізнесу.

Шмигаль повідомив, що 2024 року Україна вже отримала міжнародної фінансової допомоги на 11,8 млрд дол. Це, зокрема, кошти МВФ, Євросоюзу за програмою Ukraine Facility, інших партнерів: Японії, Канади, Великої Британії.

До слова, 24 травня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 275 млн дол.

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