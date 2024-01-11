В Украине подорожают некоторые коммунальные услуги: когда придется платить больше

Тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги могут перечислить украинцам уже в 2024 году.

Об этом сказал в эфире "Громадського радіо" глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его данным, возможно, потребителям пересмотрят тарифы на свет и газ. Новые тарифы, скорее всего, будут утверждены уже весной 2024 года.

"Я думаю, что, скорее всего, мы получим новые платежки в этом году на электроэнергию с 1 апреля или 1 мая, где нам снова увеличат стоимость электроэнергии. А вдобавок к этому еще и стоимость газа увеличат, поэтому нас ждут серьезные изменения в наших платежках 2024 года", — сказал он.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что украинцы до конца отопительного сезона будут оплачивать электроэнергию по действующим тарифам.

"До конца отопительного сезона 2023/24 повышение тарифов для населения не планируется", — сказал он.

Напомним:

В Украине за последний год произошло значительное увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Государственная служба статистики сообщила, что в среднем тарифы выросли на 13%.

Особенно резко выросла цена на электроэнергию – тариф для потребителей увеличился на 69,7%, достигнув 2,64 гривны за кВт-ч. Ранее, к июню 2023 года, цены составляли 1,44 гривны за кВт-ч за потребление до 150 кВт-ч в месяц и 1,68 гривны за кВт-ч при большем объеме потребления.

Кроме электроэнергии, подорожали услуги по уборке мусора (на 8,7%), управлению многоквартирными домами (на 2,7%), канализации (на 0,7%) и водоснабжению (на 0,8%).

Ранее стало известно, что в Украине должны повысить тарифы на газ, отопление и горячую воду. В 2024 году украинцы будут платить за газ, горячую воду и тепло по тем же тарифам, которые были и в этом году. Однако после отмены моратория, которая может произойти в 2025 году, повышения цен избежать не удастся.

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