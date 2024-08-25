В Украине резко подорожал один из популярных овощей

Высокий спрос на тепличные овощи наблюдается как со стороны оптовых компаний, так и розничных сетей.

В Украине из-за повышенного спроса продолжают расти цены на тепличные томаты.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По словам экспертов, нынешние цены на помидоры самые высокие в Украине как минимум за последние семь лет.

" Да, по состоянию на 23 августа, тепличные комбинаты отгружали тепличный томат не дешевле 35–50 грн/кг ($0,85-1,21/кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой недели ", — указано в сообщении.

Главная причина такого резкого изменения – резкое сокращение предложения этой продукции в украинских хозяйствах.

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"Из-за сильной жары многие производители потеряли часть урожая, поскольку при аномальных погодных условиях в июле текущего года даже защищенная почва не гарантировала получение всего запланированного урожая. Дополнительно, украинские фермеры потеряли значительную часть урожая грунтовых томатов, некоторые из них потери оценивали в 100 %", – говорится в сообщении.

Высокий спрос на тепличные овощи наблюдается как со стороны оптовых компаний, так и розничных сетей.

По прогнозам производителей, повышающий ценовой тренд в этом сегменте может сохраниться на следующей неделе. Если это произойдет, то в Украине цена на помидоры будет самой высокой среди всех стран региона.

Ранее сообщалось, что тепличные комбинаты повысили цены на огурцы.

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