В Украине выросла стоимость популярных овощей: когда цены упадут

В частности, тепличные овощи не будут дешевыми из-за дорогостоящих электроэнергии и газа.

В Украине подорожали популярные овощи – огурцы, помидоры, лук. А цены на них упадут не раньше, чем в начале лета.

Об этом аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев рассказал изданию Obozrevatel.

Он пояснил, что в начале лета в продажу поступят овощи нового урожая из почвы, а до этого будут продаваться только тепличные. В ближайшее время подорожание овощей продолжится.

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"Они (цены – ред.) точно не снизятся в ближайшее время кардинально сильно. Мы будем ждать сезона. У нас сезон все-таки будет поздним, потому что Херсонская область все еще остается в зоне боевых действий, а тепличные овощи не будут продаваться дешево из-за того, что дорогая электроэнергия и газ. Нет смысла продавать дешево овощи", – объяснил ситуацию Мартышев.

В свою очередь аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка обратил внимание, что цены на огурцы, помидоры, лук всегда были выше в этот период года. Теперь стоимость этих овощей уже выросла и держится на высоком уровне и без праздничного спроса.

Средние цены на овощи на оптовых рынках в начале апреля: сравнение 2022 и 2023 годов

Огурцы (тепличные) – 100-115 грн/кг (подорожали на 45%);

помидоры – 75-95 грн/кг (подорожали на 19%);

лук – 44 грн/кг (подорожал в 2,3 раза);

морковь – 28,50 грн/кг (подорожала на 63%).

Напомним, академик НААН Юрий Лупенко оценил, что пасхальная корзина в 2023 году будет стоить около 1 208,78 грн. Это на 24,4% больше, чем в прошлом.

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