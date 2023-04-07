В Україні зросла вартість популярних овочів: коли ціни впадуть

Зокрема, тепличні овочі не будуть дешевими через дорогі електроенергію та газ.

В Україні здорожчали популярні овочі – огірки, помідори, цибуля. А ціни на них впадуть не раніше, ніж на початку літа.

Про це аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев розповів виданню Obozrevatel.

Він пояснив, що на початку літа до продажу надійдуть овочі нового врожаю з ґрунту, а до того продаватимуться лише тепличні. Найближчим часом здорожчання овочів триватиме.

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"Вони (ціни – ред.) точно не знизяться найближчим часом кардинально сильно. Ми будемо очікувати сезону. У нас сезон все-таки буде пізнім, тому що Херсонська область все ще залишаєтсья в зоні бойових дій, а тепличні овочі не будуть продаватися дешево через те, що дорогі електроенергія та газ. Нема сенсу продавати дешево овочі", – пояснив ситуацію Мартишев.

Своєю чергою аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка звернув увагу, що ціни на огірки, помідори, цибулю завжди були вищі в цей період року. Наразі вартість цих овочів уже зросла і тримається на високому рівні й без святкового попиту.

Середні ціни на овочі на оптових ринках на початку квітня: порівняння 2022-го та 2023 років.

Огірки (тепличні) – 100-115 грн/кг (здорожчали на 45%);

помідори – 75-95 грн/кг (здорожчали на 19%);

цибуля – 44 грн/кг (здорожчала у 2,3 раза);

морква – 28,50 грн/кг (здорожчала на 63%).

Нагадаємо, академік НААН Юрій Лупенко оцінив, що великодній кошик 2023 року коштуватиме близько 1 208,78 грн. Це на 24,4 % більше, ніж торік.

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