Астролог назвал знаки Зодиака, которые виртуозно используют других людей

Здоровые отношения предполагают заинтересованность друг другом, внимание и уважение, а корыстные интересы — подталкивают к тому, что человек воспринимает ресурсы другого — финансы, связи и даже позитивные эмоции — как свои собственные, и стремится больше получать, чем отдавать.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые виртуозно используют других людей.

Козерог

Козероги и не скрывают, что умеют получить выгоду от людей, что называется, по назначению, недаром слоган представителей знака по мнению астрологов звучит соответствующим образом: «Я использую!» Но надо сказать, что они делают это честно, не пряча корыстные намерения за ширмой искренности и благопристойности.

Дева

Девы всегда знают, кто может помочь им в том или ином деле, и обращаются за содействием, что называется, по адресу. Но — и это очень важно — такой практический подход не мешает представителям знака дружить с полезными им людьми и даже испытывать к ним нежные чувства: тут, на их взгляд, одно другому никак не мешает.

Близнецы

Близнецы используют всех — от коллег и соседей до друзей и близких. Более того, при первом знакомстве с человеком они уже прикидывают, чем он может быть им полезен, а затем — в нужный момент — обращаются к нему с просьбой. Как правило, им оказывают необходимую услугу, что каждый раз убеждает их в том, что они умеют жить.

