Астрологический прогноз на 16 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: главное в это время – не результат, а процесс, поэтому рекомендуется максимально сосредоточиться на решении бытовых вопросов. Прилив энергии, который можно почувствовать, нужно направить, как атом, в мирное русло.

Символ дня: огнедышащий дракон, огненный меч.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 2

Цвет дня: малахитовый.

Камни дня: сердолик, опал.

За какую часть тела отвечает: кости хребта.

Болезни дня: могут напомнить о себе хронические заболевания. Чтобы подобного не произошло, стоит позаботиться о своем здоровье: вовремя принимать лекарства и следовать рекомендациям своего врача. Это также хороший день для активного отдыха – это благоприятно скажется на самочувствии.

Слова дня: вперед, к цели!

Геометрическая фигура дня: квадрат, горизонтальный прямоугольник.

Отношения дня: необходимо не только заботиться о близких людях, но и делать им подарки – пусть и небольшие, зато от души.

Мистика дня: хорошее время для гадания на картах – они расскажут всю правду без утайки.

Табу дня: нежелательно использовать колющие и режущие предметы, даже если это всего лишь столовые и кухонные приборы.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются активные и энергичные люди, которым по плечу любая профессиональная и бизнес-задача. Присущий им интеллект делает их интересными собеседниками, что – даже на свойственный им сложный характер – привлекает к ним людей.

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