Астрологічний прогноз на 16 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: головне в цей час — не результат, а процес, тому рекомендується максимально зосередитися на вирішенні побутових питань. Приплив енергії, який можна відчути, потрібно направити, як атом, в мирне русло.

Символ дня: вогнедишний дракон, вогненний меч.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 2

Колір дня: малахітовий.

Камені дня: сердолік, опал.

За яку частину тіла відповідає: кістки хребта.

Хвороби дня: можуть нагадати про себе хронічні захворювання. Щоб подібного не сталося, варто подбати про своє здоров'я: вчасно приймати ліки і дотримуватися рекомендацій свого лікаря. Це також хороший день для активного відпочинку — це сприятливо позначиться на самопочутті.

Слова дня: вперед, до мети!

Геометрична фігура дня: квадрат, горизонтальний прямокутник.

Взаємини дня: необхідно не тільки дбати про близьких людей, а й робити їм подарунки — нехай і невеликі, зате від душі.

Містика дня: гарний час для ворожіння на картах — вони розкажуть всю правду, нічого не приховуючи.

Табу дня: небажано використовувати колючі і ріжучі предмети, навіть якщо це всього лише столові і кухонні прилади.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються активні та енергійні люди, яким до снаги будь-яке професійне і бізнес-завдання. Властивий їм інтелект робить їх цікавими співрозмовниками, що — навіть попри властивий їм складний характер — привертає до них людей.

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