Астрологический прогноз на 18 апреля

Рог изобилия / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к активным действиям, которые были запланированы днем ранее, но приурочить их лучше ко второй половине дня, когда мы почувствуем достаточно сил.

Символ дня: Рог изобилия.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовы, коралловый.

Счастливые камни дня: жадеит, халцедон, агат переливчатый.

За какую часть тела отвечает: ротовая полость.

Болезни дня: самая чувствительная часть организма — ротовая полость и зубы, на состояние которые нужно обратить особое внимание — не стоит медлить с лечением.

Питание дня: можно голодать и подбирать новую диету

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно высаживать в грунт растения, съедобная часть которых находятся под землей — сейчас все питательные вещества по стеблям устремляются вверх.

Магия и мистика дня: можно — разумеется, при помощи специалиста по магии — проводить обряды и ритуалы, направленные на избавление от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи не сбываются, но могут намекнуть на серьезные обстоятельства, которые мы по какой-то причине не учитываем.

Табу дня: опасна отвечать злом на зло, а агрессией на агрессию.

Цитата дня: «Видения — это искусство видеть невидимое» (Джонатан Свифт).

