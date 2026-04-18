Астрологический прогноз на 18 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к активным действиям, которые были запланированы днем ранее, но приурочить их лучше ко второй половине дня, когда мы почувствуем достаточно сил.
Символ дня: Рог изобилия.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовы, коралловый.
Счастливые камни дня: жадеит, халцедон, агат переливчатый.
За какую часть тела отвечает: ротовая полость.
Болезни дня: самая чувствительная часть организма — ротовая полость и зубы, на состояние которые нужно обратить особое внимание — не стоит медлить с лечением.
Питание дня: можно голодать и подбирать новую диету
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно высаживать в грунт растения, съедобная часть которых находятся под землей — сейчас все питательные вещества по стеблям устремляются вверх.
Магия и мистика дня: можно — разумеется, при помощи специалиста по магии — проводить обряды и ритуалы, направленные на избавление от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи не сбываются, но могут намекнуть на серьезные обстоятельства, которые мы по какой-то причине не учитываем.
Табу дня: опасна отвечать злом на зло, а агрессией на агрессию.
Цитата дня: «Видения — это искусство видеть невидимое» (Джонатан Свифт).
