Астрологический прогноз на 19 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для общения с начальством – с ним удастся решить любые вопросы, как профессионального, так финансового характера.

Символ дня: петух.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: сиреневый, лавандовый, аметистовый, лиловый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: сапфир, бирюза, гелиотроп, коралл.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными – они будут длиться долго и с осложнениями, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: диета, начатая в этот день, принесет много пользы для здоровья.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно делать талисманы на привлечение удачи – прежде всего финансовой.

Сны дня: сны нынешнего дня могут показаться сложными и запутанными, но, поскольку они являются пророческими, желательно их распутать.

Табу дня: поскольку символом дня является петух, не рекомендуется есть куриное мясо и яйца.

Цитата дня: "Тревожные мысли создают маленьким вещам большие тени" (шведская пословица).

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