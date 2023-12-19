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Астрологический прогноз на 19 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
125
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 19 декабря

Петух - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для общения с начальством – с ним удастся решить любые вопросы, как профессионального, так финансового характера. 

Символ дня: петух. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, лавандовый, аметистовый, лиловый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: сапфир, бирюза, гелиотроп, коралл.

За какую часть тела отвечает: легкие. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными – они будут длиться долго и с осложнениями, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: диета, начатая в этот день, принесет много пользы для здоровья. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно делать талисманы на привлечение удачи – прежде всего финансовой. 

Сны дня: сны нынешнего дня могут показаться сложными и запутанными, но, поскольку они являются пророческими, желательно их распутать. 

Табу дня: поскольку символом дня является петух, не рекомендуется есть куриное мясо и яйца. 

Цитата дня: "Тревожные мысли создают маленьким вещам большие тени" (шведская пословица). 

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Дата публикации
Просмотры
125
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