Астрологический прогноз на 19 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для общения с начальством – с ним удастся решить любые вопросы, как профессионального, так финансового характера.
Символ дня: петух.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: сиреневый, лавандовый, аметистовый, лиловый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: сапфир, бирюза, гелиотроп, коралл.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными – они будут длиться долго и с осложнениями, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: диета, начатая в этот день, принесет много пользы для здоровья.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно делать талисманы на привлечение удачи – прежде всего финансовой.
Сны дня: сны нынешнего дня могут показаться сложными и запутанными, но, поскольку они являются пророческими, желательно их распутать.
Табу дня: поскольку символом дня является петух, не рекомендуется есть куриное мясо и яйца.
Цитата дня: "Тревожные мысли создают маленьким вещам большие тени" (шведская пословица).
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